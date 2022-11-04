Türkiye’nin güvenlik endişelerini paylaşıyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını değerlendiren Stoltenberg, şunları kaydetti: "Finlandiya, İsveç ve Türkiye muhtırada anlaştılar. Türkiye'nin önemli beklentileri var. Güvenlik endişelerinizi paylaşıyorum. Her iki ülkenin de somut adımlarını memnuniyetle karşılıyorum. Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin endişelerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırlar."