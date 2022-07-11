Türkiye’nin iadesini beklediği Ayavefe’ye Yunanistan vatandaşlığı

Yasadışı çevrim içi kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak, yönetmek suçundan kırmızı bültenle aranan Yaşam Ayavefe'ye, Yunanistan'ın onursal vatandaşlık verdiği ortaya çıktı. 22 Haziran tarihli kararda, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve İçişleri Bakanı Mavrudis Voridis'in imzası yer aldı. Ayavefe'nin Yunanistan'a son derece önemli hizmetleri bulunduğu belirtilen kararda, Kovid-19 salgını sürecinde ülkeye temel ihtiyaç maddesi, gıda ve sağlık gereçleri hibe ederek, ulusal sağlık sistemini çöküşten kurtardığı ifade edildi. Ayavefe'nin yatırımlarıyla ülke ekonomisine önemli katkıları bulunduğu ileri sürülen kararda, "Bu nedenle, kendisine Yunan vatandaşlığının verilmesi, Yunan ekonomisinin stratejik olarak güçlendirilmesi çerçevesinde ülke çıkarlarına büyük hizmet sunabilir" denildi.Ayavefe, 28 Şubat 2019'da, Türkiye'ye iadesi amacıyla Yunanistan Interpol birimleri tarafından yakalanmıştı. Şüphelinin, Türkiye'ye iadesine yönelik gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Adalet Bakanlığı'na da talepte bulunulmuştu.