Türkiye’nin İHA üstünlüğü Yunanistan’ı tedirgin etti! Çare arıyorlar

Türk İHA ve SİHA'larının başarısı uzun zamandır gündemden düşmüyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan hükümeti Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına (SİHA-İHA) karşı kendi savunmasını geliştirmeye çalışıyor.
Kathimerini gazetesinin İngilizce yayınında yer alan heberde " İHA'ların uçuş sırasında yönünü değiştirebilecek ya da görüşünü engelleyen veya bu silahların kumanda merkezlerine müdahale edilebilecek" elektronik sistemler gözden geçiriliyor.
Fransız yapımı böyle bir sistem geçtiğimiz hafta Yunan Hava Kuvvetleri'ne sunulmuştu. Bu çalışmalara paralel olarak İsrail tarafından geliştirilen ve "Demir Kubbe" adı verilen hava savunma sistemi ile ilgili görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
'YUNAN SAVAŞ UÇAKLARI TÜRK İHA'LARI TESPİT ETMEKTE ZORLANIYOR'
Yunan basınında son dönemde sık sık, Türk İHA'ları ve özellikle savaş bölgelerinde yer alan "Bayraktar TB2" tipi SİHA'ların görevleri ve yetenekleri detaylarıyla irdeleniyor. Konuyla ilgili bazı yorumlarda, bugüne kadar gerek İsrail'den gerek ABD'den İHA kiralayan Yunanistan'ın, bundan böyle kendi İHA ve SİHA'larını geliştirmesi için, ABD'de ya da diğer gelişmiş ülkelerde yaşayan başarılı Yunan bilim insanlarını ülkeye davet etmesi de önerildi.
SELÇUK BAYRAKTAR İDDİASI
Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papachelas, Nisan ayı başlarında kaleme aldığı makalesinde, "Bayraktar'ın mucidi Selçuk Bayraktar'ın ABD'de MIT üniversitesinde eğitim görürürken, İHA için ilhamı bir Yunan profesörden aldığını" öne sürmüştü. Naftenboriki gazetesi, "Bayraktarların savaş yöntemlerini değiştirdiğine"; Azerbaycan, Libya ve son olarak da Ukrayna'da önemli rol oynadığına dikkat çekti.
ŞİKAYET LİSTESİNE EKLEDİLER
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ta Nea gazetesi ise bugüne kadar "Ege'deki Yunan hava sahasının Türk savaş uçakları tarafından sürekli ihlal edildiğini iddia eden Yunanistan, şimdi bu şikayetlerine "Türk İHA'larının uçuş ihlallerini" de eklediğini belirtti. Askeri uzmanlar Yunan savaş uçaklarının Türk İHA'larını tespit etmekte zorlandığını dile getirdi.
"ÇOK GEÇ KALDIK"
Yunan devlet radyosu ERA'ya konuşan iktidar partisi milletvekili emekli general Nikos Manolakos., "Yunanistan'ın kendi İHA'larını geliştirmekte çok geç kaldığını" söyledi. Ancak Tesalya Üniversitesi'nde Yunanistan yapımı İHA'lar üzerindeki çalışmalardan henüz beklenilen randımanın sağlanamadığı, Yunan Hava Kuvvetleri'nin "acilen bir çözüm arayışı içinde olduğu" belirtiliyor