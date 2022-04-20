Türkiye’nin İHA üstünlüğü Yunanistan’ı tedirgin etti! Çare arıyorlar

'YUNAN SAVAŞ UÇAKLARI TÜRK İHA'LARI TESPİT ETMEKTE ZORLANIYOR'

Yunan basınında son dönemde sık sık, Türk İHA'ları ve özellikle savaş bölgelerinde yer alan "Bayraktar TB2" tipi SİHA'ların görevleri ve yetenekleri detaylarıyla irdeleniyor. Konuyla ilgili bazı yorumlarda, bugüne kadar gerek İsrail'den gerek ABD'den İHA kiralayan Yunanistan'ın, bundan böyle kendi İHA ve SİHA'larını geliştirmesi için, ABD'de ya da diğer gelişmiş ülkelerde yaşayan başarılı Yunan bilim insanlarını ülkeye davet etmesi de önerildi.