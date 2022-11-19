Türkiye’nin keskinleşen üstünlüğü manşetlerde: Financial Times Başkan Erdoğan’ın ustalığına övgü yağdırdı

Rusya Ukrayna savaşının dünya genelinde yarattığı gıda krizi, Türkiye'nin çabalarıyla çözüme kavuştu. Rusya ile yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerinin ardından tüm dünyanın merakla beklediği gelişmeyi "Tahıl koridoru 4 ay daha açık kalacak" sözleriyle duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı büyük yankı uyandırdı.
Tüm dünya Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarısını konuşurken İngiliz Financial Times'ta dikkat çeken bir analiz daha geldi.
TÜRKİYE KÜRESEL SİYASETİN ÖNEMLİ BİLEŞENİ
Financial Times gazetesi, Moskova'nın tahıl anlaşmasına dönmesi sonrası Türkiye'nin anlaşmadaki rolünü analiz etti.
Türkiye'nin küresel başarısını ele alan Financial Times, manşetinde "Türkiye gibi bölgesel olarak güçlü ülkeler menüde değil masada olma kararlılığını paylaşıyorlar." ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ
Türkiye'nin, yürüttüğü politikalarla güçlü ve belirleyici bir rol üstlendiğinin altını çizen FT, Türk diplomasisinin örnek teşkil ettiğini vurguladı.
Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında üstlendiği arabuluculuk rolünün önemli bir örnek teşkil ettiğini söyleyen FT, Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü politikaya da övgü yağdırdı.