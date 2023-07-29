Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye'nin modernize ettiği Su-25 testi geçti
Giriş Tarihi: 29.7.2023 16:31

Türkiye'nin modernize ettiği Su-25 testi geçti

Türkiye'de modernize edilen Azerbaycan'ın Su-25 uçağı ilk testini başarıyla geçti.

AA
Türkiye’nin modernize ettiği Su-25 testi geçti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından modernize edilen Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarından ilki, testlerini başarıyla geçti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TUSAŞ tarafından modernize edilen ilk Su-25 uçağının ülkeye getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycanlı savaş pilotlarının kullanımına verilen uçağın test uçuşlarının başarıyla yapıldığı belirtildi.

Uçağa entegre edilen Türk yapımı akıllı bomba ve füzelerin de testlerinin tamamlandığı bildirilen açıklamada, yapılan çalışmaların askeri uzmanlar tarafından olumlu değerlendirildiği kaydedildi.

16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile TUSAŞ arasında Azerbaycan'a ait Su-25 uçaklarının modernizasyonu konusunda sözleşme imzalanmıştı.

TUSAŞ tarafından modernize edilecek Su-25 uçakları, Su-25 ML (Modernize edilmiş Laçın) şeklinde isimlendirilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin modernize ettiği Su-25 testi geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA