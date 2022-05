Türkiye’nin NATO vetosu dünya basınında! İsveç’te panik başladı

İngiliz The Guardian ve The Telegraph, Başkan Erdoğan'ın terör örgütü açıklamalarına geniş yer verdi. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine Türkiye'nin engel olabileceği belirtildi. Her ne kadar Finlandiya hükümetinin geç kalmadan üye olmak için harekete geçeceği beklense de, Türkiye'nin onayı olmadan böyle bir katılımın mümkün olmayacağına vurgu yapıldı.