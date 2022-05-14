Türkiye’nin NATO vetosu dünya basınında! İsveç’te panik başladı

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, Batılı ülkelerin güvence arayışı da sürüyor. NATO ile yakınlaşmanın yollarını arayan ülkeler, üyelik ihtimallerini yüksek sesle konuşurken son girişim de Finlandiya ve İsveç'ten geldi.
Geçtiğimiz günlerde Finlandiya, NATO üyeliği için başvuruda bulunacağını açıkladı. Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin tarafından yapılan imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtildi.
Bir diğer girişim ise İsveç'ten geldi. Ülke basınında yer alana haberlere göre, İsveç hükümetinin 16 Mayıs Pazartesi günü NATO üyeliğine başvuruda bulunacağına yönelik kararını açıklayacağı iddia edildi.
İSVEÇ "ZAMAN ALACAK" DEDİ
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, yaptığı açıklamada, "Kriterleri karşılarsak sürecin kendisinin çok hızlı ilerleyebileceği anlamına geliyor. 30 ülkenin tamamında onay süreci zaman alacak. NATO üyeliği için bizim hoş karşılanmayacağımız anlamında bir işaret yok ama oylama sürecinde bir şeyler olabileceği de ihtimaller dahilinde ön görülüyor." İfadelerine yer vermişti.
Terör örgütü PKK'ya verdiği destekle sık sık eleştirilen Finlandiya ve İsveç'in, İttifak'a kabul edilmesinin büyük bir hata olduğunu belirten Erdoğan yaptığı açıklamada, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.
O SÖZLER DÜNYA GÜNDEMİNDE
Türkiye'nin, terör örgütü destekçilerine İttifak içinde yer vermeyeceğini belirtmesi, dünyanın da gündemine oturdu. NATO'ya üye olmak isteyen ülkeler, üyelerin hepsinin onayı ile başvurusu kabul edildiği için, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç vetosu, üyeliği engelliyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklaması, dünya medyasında gündem oldu. Başta İngiliz ve ABD basını olmak üzere, Türkiye'nin vetosunun etkileri, manşetlere yansıdı.
İngiliz The Guardian ve The Telegraph, Başkan Erdoğan'ın terör örgütü açıklamalarına geniş yer verdi. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine Türkiye'nin engel olabileceği belirtildi. Her ne kadar Finlandiya hükümetinin geç kalmadan üye olmak için harekete geçeceği beklense de, Türkiye'nin onayı olmadan böyle bir katılımın mümkün olmayacağına vurgu yapıldı.
İSVEÇ HÜKÜMETİ PANİKTE
ABD'li ABC News da, Başkan Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verdi. Türkiye'nin üyeliğe geçit vermeme hakkının olduğu belirtilirken, Başkan Erdoğan'ın 'terör örgütü misafirhanesi' sözlerine dikkat çekildi.
Financial Times, Erdoğan'ın "terör örgütü üyelerinin parlamentoda dahi olduğuna" işaret ettiği açıklamalarına geniş verdi. Erdoğan'ın açıklamalarının İsveç hükümeti tarafından endişeyle karşılandığını belirten FT, Türkiye'nin bu üyeliklere engel olmasına karşı hükümet içinde panikle yaklaşıldığını belirtti.