Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleşmişti: Esir takasında kilit isim belli oldu!

Aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolü, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle önceki gün iki ülke arasında gerçekleşen esir takası dünya gündeminde geniş yer buldu. Gelişmeyi savaşın başından bu yana 'en kapsamlı esir takası' olarak duyuran ajanslar Türkiye'nin öncülüğüne vurgu yaptı.

Anlaşmanın ardından iki ülkenin aldığı esirler takas edilirken, Başkan Erdoğan'ın esirlere ilişkin yaptığı bir açıklama da oldukça dikkat çekmişti.