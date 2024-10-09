Türkiye’nin onurlu duruşuna teşekkür

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Katar'ın başkenti Doha'da Anadolu Ajansı'na konuştu. Karadaği, "Maalesef, İslam dünyası bu süreçte üçe ayrıldı; ilk kısım sanki hiç bu katliamlar yaşanmamış gibi davrandı ve sessizliğe büründü. İkinci kısım, bırakın sessizliği üstüne bir de İsrail'e farklı alanlarda destek verdi. Üçüncü kısım ise İsrail'in karşısında Filistinlilerin yanında yer aldı. Türkiye, Katar, Malezya, Cezayir, Kuveyt gibi çok az sayıda devlet, İsrail'in karşısında yer aldı. Ancak bu durum İsrail'i durdurmaya yetmedi. Soykırımlar, ölümler ve yıkımlar devam etti" dedi. Karadağı, "Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk milletine, bu ahlaki ve tarihi duruşları için teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.