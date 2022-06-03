Türkiye’nin operasyon emrini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturmak için PKK/YPG işgalindeki Münbiç ve Tel Rıfat'a operasyon yapılacağını açıklamasının ardından bölgede büyük bir hareketlilik yaşanıyor. TSK, MİT ve Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarının katılımıyla Kilis-Havar operasyon odasında büyük bir toplantı gerçekleştirildi. Komutanlar operasyonların son detaylarını kararlaştırmak için bir araya geldi. TSK, Münbiç kırsalındaki terör hedeflerine bomba yağdırdı. PKK/ YPG'li teröristlerin siper ve mevzileri topçu ateşiyle vuruldu.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştireceği 5'inci operasyon öncesinde SMO unsurları da olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Yaklaşık 2 bin SMO üyesinin katılımıyla Münbiç sınırında gerçeği aratmayan bir tatbikat yapıldı. SMO Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir, "Tüm unsurlarımızla Türkiye'nin Tel Rıfat ve Münbiç'te yapacağı operasyona hazırız. Türkiye'den gelecek operasyon emrini bekliyoruz" dedi.