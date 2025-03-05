Türkiye'nin Orta Doğu'daki hamleleri İsrail'i korkuttu! İsrail'den alçak propaganda
Türkiye'nin Orta Doğu'daki başarılı hamleleri sonrası İsrail'i korku bastı. Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kuracağı iddiası sonrası panikleyen İsrail alçak propagandaya başladı. İsrail ordusu bugün sosyal medya platformu X’te “IDF Türkçe” ismiyle Türkçe paylaşımlarda bulunmak üzere bir hesap açtı. Paylaşılan videoda Ordu Sözcüsü Binbaşı Arye Shalicar konuşurken çıkan alt yazıda, Türkiye'nin T'sinin bilerek yanlış yazarak Türkiye'yi kendilerince küçük düşürmeye çalıştılar.
Türkiye'nin Orta Doğu'da artan nüfuzu Tel Aviv'i iyice rahatsız etmeye başladı. Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kuracağı iddiası sonrası İsrail alçak propagandaya başladı.
TÜRKÇE HESAP AÇTILAR
İsrail ordusu bugün sosyal medya platformu X'te "IDF Türkçe" ismiyle Türkçe paylaşımlarda bulunmak üzere bir hesap açtı. Hesaptan yapılan ilk video paylaşımında Arye Shalicar isimli ordu sözcüsü Türkçe konuştu.
TÜRKİYE'NİN 'T'SİNİ KÜÇÜK YAZDILAR
Paylaşılan videoda Ordu Sözcüsü Binbaşı Arye Shalicar konuşurken çıkan alt yazıda, Türkiye'nin T'sinin bilerek küçük yazmaları dikkatlerden kaçmadı. Tel Aviv basını İsrail'in bu adımı Türkiye'nin bölgede oyun kurucu konumuna gelmesi sonrası attığını itiraf ederken Türk kullanıcılar hesaba tepki gösterdi.
ASIL KİMLİĞİ DEŞİFRE OLDU
İsrail'in en büyük haber sitesine göre, İsrail ordusunun Türkçe konuşan sözcüsü Arye Shalicar "eski bir gangster" Times of Israel'in 2013 yılında yaptığı bir haberde Schalicar'ın İsrail Ordusu sözcüsü olmasını, "İsrail ordusu adına konuşan eski gangster" manşeti ile duyurmuştu.