Türkiye’nin Orta Doğu’daki hamleleri İsrail’i korkuttu! İsrail’den alçak propaganda

İsrail ordusu bugün sosyal medya platformu X'te "IDF Türkçe" ismiyle Türkçe paylaşımlarda bulunmak üzere bir hesap açtı. Hesaptan yapılan ilk video paylaşımında Arye Shalicar isimli ordu sözcüsü Türkçe konuştu.

ASIL KİMLİĞİ DEŞİFRE OLDU

İsrail'in en büyük haber sitesine göre, İsrail ordusunun Türkçe konuşan sözcüsü Arye Shalicar "eski bir gangster" Times of Israel'in 2013 yılında yaptığı bir haberde Schalicar'ın İsrail Ordusu sözcüsü olmasını, "İsrail ordusu adına konuşan eski gangster" manşeti ile duyurmuştu.