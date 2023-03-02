Türkiye’nin reform çağrısına ABD’den destek

Hindistan'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı. Toplantıda yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasında Güvenlik Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü gibi Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve uluslararası finans kurumlarının kapsamlı bir reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.Çavuşoğlu, çok taraflılığın güçlendirilmesi ve reform ihtiyacı, gıda ve enerji güvenliği, kalkınma işbirliği konulu oturumda, Türkiye'nin yaklaşımının "çok taraflılığın güçlendirilmesi ve reformlara duyulan ihtiyaç olduğunu" vurguladı. Çavuşoğlu, "Bir vücut ancak kalbi kadar sağlıklıdır. BM de uluslararası sistemimizin kalbi" diyerek, BM reformu olmadan herhangi bir çok taraflı çabanın yeterli olmayacağına dikkati çekti.ABD'den de reform konusunda benzer bir açıklama geldi. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ilişkin reformlar yapılması ve daha fazla daimi üye eklenmesi gerektiğini söyledi. Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi'nin ilgili alt komitesi tarafından düzenlenen oturumda soruları yanıtlayan Greenfield, Güvenlik Konseyi'nin daha kapsayıcı olması gerektiğini ve temsil gücünün artmasının önem taşıdığını kaydetti. Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ne yeni ülkelerin dahil edilmesi için gerekli reformlar hakkında üye ülkelerle görüşmeler yürüttüğünü aktardı.