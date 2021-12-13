Türkiye'nin Sudan'da yaptırdığı hastanede ülkenin ilk "gebe okulu" programı açıldı

Türkiye tarafından inşa edilen ve 2014'te hizmete açılan 11 bin metrekare kapalı alana sahip 150 yataklı Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sudan'ın yanı sıra bölgedeki birçok ülkeye de hizmet veriyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile Türk ve Sudanlı hastane yöneticilerinin katıldığı törenle açılışı yapılan okul hakkında bilgi veren Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Uzman Dr. Süleyman Dönmez, Sudan'ın ilk "Gebe Okulu" programının hastanelerinde açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gebe Okulu'nda, tüm gebelerin doğum öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmalarının amaçlandığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Gebelerin doğum sürecini rahat geçirmesi ve sağlıklı bebek sahibi olmaları için doğum öncesi eğitimler önem taşıyor. Gebe Okulu'muzda anne adaylarını, vereceğimiz eğitimlerle fiziksel ve psikolojik olarak doğuma hazırlayacağız. Ayrıca yüksek riskli gebeliklerin önlenmesine, gebelik, doğum ve doğum sonrasındaki komplikasyonların tanımlanması ve yönetimine yönelik çalışmalarla anne ve bebek ölüm oranlarının azaltılmasını hedefliyoruz."

Süleyman Dönmez, Gebe Okulu programının Nyala şehri ve Darfur bölgesinde yaygınlaştırılması için yetkililerden destek istedi.

"SUDAN HASTANELERİNDE BİLE BÖYLE BİR HİZMET YOK"

Hartum Federal Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Halil Muhammed İbrahim de Türkiye'ye, verdiği destekler için teşekkür ederek, "Bu hastaneyi bizlere kazandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Hastanede birçok sağlık hizmeti sunulduğuna işaret eden İbrahim, "Bu hastane birinci, ikinci ve üçüncü seviyelerde hizmet veriyor. Birçok hastanede bu tür girişimler olmayabilir hatta Sudan hastanelerinde bile böyle bir hizmet yok. Federal Sağlık Bakanlığı ve Güney Darfur Eyaleti Sağlık Bakanlığı olarak yenilik getiren uygulamaları destekliyoruz. Bu hastanedeki öncü uygulama, inşallah tüm hastanelere yaygınlaştırılacak." ifadelerini kullandı.

İbrahim, hükümet olarak hastanedeki çalışmaları desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.