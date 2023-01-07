Türkiye’nin Suriye açılımı dünya gündeminde! Bloomberg’den flaş analiz: Türkiye YPG’ye karşı zafer kazanacak!

Diplomatik ilişkilerle bölgede barışı tesis etmeye çalışan Ankara'nın Şam yetkilileriyle Moskova'da görüşmelerde bulunmasına ilişkin yayınladığı yeni analizde Bloomberg, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BÖLGE ABD'NİN KONTROLÜNDEN ÇIKTI"

ABD merkezli gazete, Ankara'nın Şam ile kurduğu ilişkilerin "Rusya'nın Orta Doğu'daki rolünü güçlendireceğini ve ABD'nin Suriye'den çekilmesi üzerinde baskı oluşturacağını" belirtti. Yapılan analizde, "ABD'nin oradaki varlığının gereksiz ve haksız olduğunu anlaması gerekiyor. Bugün bölge ülkeleri, giderek ABD'den bağımsız hareket ediyor." yorumları da öne çıktı.

"ABD'nin bölgedeki varlığının gereksiz ve haksız olduğunu anlaması gerektiği"ni belirten Bloomberg, Türkiye'nin Suriye açılımının ABD üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağını vurguladı.