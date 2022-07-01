Madrid’deki zirve sonrası İsveç harekete geçti: Liste hazırladıkları ortaya çıktı

"SINIR DIŞI ETME İŞLEMLERİ BAŞLAYABİLİR"

İsveç medyası da PKK bağlantılı isimlerin sınır dışı edilmesini gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde bu yıl iki sınır dışı etmenin gerçekleştiği, devamının da geleceğine dikkat çekildi. Hükümetin, en az 10 kişilik PKK terör örgütü üyesinin bulunduğu listeyle ilgili güvenlik tehdidi olan veya olabilecek kişilerin ülkede kalmalarını veya yerleşmelerini engellemek gibi bir misyonu olduğu, bunun mevcut kural ve yasalara göre sınır dışı edilmeleri için harekete geçileceğini aktarıldı.