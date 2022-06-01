Türkiye’nin taleplerini haklı buldular

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için Türkiye'nin ortaya koyduğu taleplerin yerine getirilmesi yönündeki süreç hızlandı. NATO Parlamenter Asamblesi'nin son toplantısı 27-30 Mayıs tarihleri arasında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapıldı. Toplantının gündemi Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaş ile gıda, enerji krizi ve iklim değişikliği oldu. Ancak toplantılarda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ve buna karşılık Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır da ayrı bir gündem başlığı oluşturdu. Türk parlamento heyetinin de yer aldığı toplantılarda NATO ve Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'nin önemine sık sık vurgu yapıldı. Toplantıda yapılan görüşmeler, Türk heyetine verilen mesajlar ve milletvekillerinin izlenimleri şöyle:Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine vize vermek için bu ülkelerin terör örgütlerine destek vermeyi kesmesini ve bu konuda yazılı garanti vermesini istedi. ABD ve İngiltere'nin iki ülke ile sık sık temas ederek, "Türkiye taleplerinde haklı ve adım atılması gerekiyor" mesajı verdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu konuda devrede. Türkiye'nin istekleri yönünde adımlar atılması için temaslarını sürdürüyor.Bu girişimler sonrasında belli bir noktaya gelindiği bildirildi. İki ülkenin kısa bir süre içinde Türkiye'nin taleplerini karşılayacaklarına yönelik açıklama yapması beklenti dahilinde. Toplantıya katılan Türk delegasyonunda yer alan bazı milletvekilleri "Batılıların çıkarı söz konusu olunca PYD filan takmazlar. NATO toplantılarında Türkiye'nin makul taleplerinin karşılanacağına yönelik bir izlenim edindik" dedi.PKKPYD- YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi için iki ülkenin iç hukuklarında belli düzenlemeler yapmaları gerekiyor. Bu konuda çalışma başlatıldığı öğrenildi.Toplantıya katılan İsveç ve Finlandiya meclis başkanları, toplantılar sırasında birer konuşma yaptı. İki meclis başkanının da konuşmalarında "Türkiye'nin hassasiyetlerini önemsedikleri" mesajı vermesi dikkat çekti.NATO'nun son dönemde arka arkaya yapılan toplantılarında ABD kanadının sürekli "Türkiye'nin güvenilir ortak" olduğuna vurgu yapması dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya'nın saldırısı sonrası net olarak Ukrayna'nın yanında yer alırken Rusya ile de iletişimini sürdürmesi, özellikle de Boğazlar konusunda takındığı tavrın Türkiye'nin NATO'daki önemini artırdığının son yapılan toplantılarda açıkça görüldüğü de bildirildi.