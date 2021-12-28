Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotof kokteylli saldırı
Giriş Tarihi: 28.12.2021 18:53 Son Güncelleme: 28.12.2021 19:21

Son dakika: Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotof kokteylli saldırı

İHA
Son dakika: Türkiye’nin Varşova Büyükelçilik binasına molotof kokteylli saldırı

Son dakika haberleri: Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Polonya'nın başkenti Varşova'da Rakowiecka Sokakta bulunan Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği binasına molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Yerel saatle 13.40'ta saldırgan, büyükelçilik binasının personel ve konsolosluk girişi kısmına 3 molotof kokteyli attı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Elçiliği korumakla görevli polisler saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Saldırının ardından elçilik binasının bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis köpekleri ile iz süren Varşova polisi, elçilik binasındaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.



YARALANAN OLMADI

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre saldırıda kimse yaralanmazken, saldırganın ise 30 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenildi. Kimliği açıklanmayan saldırganın Varşova Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi. Olay yerinde polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotof kokteylli saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA