Son dakika: Türkiye’nin Varşova Büyükelçilik binasına molotof kokteylli saldırı

Son dakika haberleri: Polonya'nın başkenti Varşova'da Rakowiecka Sokakta bulunan Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği binasına molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Yerel saatle 13.40'ta saldırgan, büyükelçilik binasının personel ve konsolosluk girişi kısmına 3 molotof kokteyli attı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Elçiliği korumakla görevli polisler saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Saldırının ardından elçilik binasının bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis köpekleri ile iz süren Varşova polisi, elçilik binasındaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.