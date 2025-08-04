Türkiye’nin yardım eli Gazze’de

Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak 60 bin 933'e ulaştı. İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Son 24 saatte 6 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti. Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 93'ü çocuk 175'e yükseldi. Kıtlığa karşı dünyadan gelen tepkilerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimi sınırlı sayıda insani yardım TIR'ının Gazze Şeridi'ne girişine izin verdi.

MISIR İLE İŞBİRLİĞİ YAPILIYOR

Soykırım altında kıtlığa karşı da yaşam mücadelesi veren Filistinlilere, Türkiye yardım elini uzatmaya devam ediyor. Türk Kızılay, kıtlıkla mücadele eden Gazzeliler için gönderilen 165 TIR'ın, Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye giriş yapmaya başladığını bildirdi. Yaklaşık 3 bin ton gıdadan oluşan yardım, 50 bin kişinin bir aylık gıda ihtiyacına denk geliyor.

Mısır Kızılayı ile işbirliği içinde çalışan Türk Kızılay ekipleri, yardımların en kısa sürede Gazze halkına ulaşması için çalışmayı sürdürüyor. Çatışmaların ilk gününden bu yana Gazze'de aşevi faaliyetiyle günlük sıcak yemek desteği sağlayan Türk Kızılay, bölgeye Ürdün üzerinden yardım girişi sağlamak için de Ürdün Kızılayı ile koordinasyon halinde çalışıyor. Öte yandan Gazze'deki hükümetin açıklamasına göre Gazze'de günlük en az 600 TIR yardıma ihtiyaç varken son 8 günde sadece 674 TIR giriş yapabildi.