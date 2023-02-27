Türkiye’nin yardımına koştu dönüşte İsrail kurşunuyla öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleriyle Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu bir Filistinli hayatı kaybetti. Yüzlerce Yahudi yerleşimci dün Nablus kentinde Filistinlilere karşı organize saldırılar başlatarak fiziksel şiddet, kundaklama ve yıkım eylemlerine başladı. Nablus'un Huvara beldesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin öldürülmesinin ardından bölgede gerginlik had safhaya çıktı. Huvara ve çevresindeki yasadışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan yüzlerce İsrailli yerleşimci sokaklara dökülerek Filistinlilere karşı organize saldırılar başlattı. Yerleşimciler, bölgede molotofkokteyli saldırılar düzenleyerek Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri, mülk ve aracı ateşe verdi. Zatera beldesinde İsrail güçleriyle yerleşimcilerin silahlı saldırısı sonucu gerçek mermiyle karnından yaralanan 37 yaşındaki Samih Hamdallah Mahmud Aktaş hayatını kaybetti. Beyta beldesi sakinlerinden Aktaş'ın, depremlerden sonra Türkiye'deki arama-kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Onlarca Filistinlinin dumandan, bazılarının da biber gazlı saldırılardan etkilendiği kaydedildi. Bölgede görev yapan ambulans ve itfaiye araçlarına taşlı saldırılar düzenlendiği ve araçlarda maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.