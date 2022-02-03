Türkiye’ye daha çok güveniyoruz

Donbas bölgesindeki Kramatorsk şehrinde yaşayanlar, Türkiye'nin Rusya
-Ukrayna krizinde muhtemel arabuluculuğunun ABD
'den daha iyi olacağını, ilişkileri geliştireceğini, bazıları da halihazırda İHA'ların fazlasıyla yardımı olduğunu değerlendiriyor. Kramatorsk, 2014'te bir süre Rusya yanlısı ayrılıkçıların eline geçse de akabinde Ukrayna ordusu şehirde tekrar kontrolü sağladı. Bölge sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yarın gerçekleştireceği Kiev ziyareti ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde muhtemel arabuluculuğuna ilişkin Anadolu Ajansı'na konuştu.
İHA'LAR VURGUSU
Bir Kramatorsk sakini, Türkiye ile ilişkilerin iyi olduğunu belirterek, Türkiye'nin arabuluculuğuna ilişkin "ABD'den daha iyi olacaktır" dedi.
Şehrin diğer bir sakini de Türkiye ile dostluklarının devam edeceğini ve kendilerine yardım edeceklerini umduğunu söyledi.
İsmini vermek istemeyen bir Kramatorsklu da Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA vermesinin halihazırda çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin rolü, Ukrayna'daki krizin çözümünde bizim açımızdan çok olumlu" ifadesini kullandı.
Bir diğer Kramatorsk sakini Yuriy Rut da Türkiye'nin arabuluculuk teklifini olumlu ve doğal karşıladığını dile getirerek, güçlülerin zayıflara yardım etmesi gerektiğini kaydetti.
Yardım edenlerin kendilerine dost olduğunu belirten şehrin bir diğer sakini ise "Güçlendiğimizde biz de bize yapılan iyiliğin karşılığını vereceğiz" dedi.
Bir başka Kramatorsklu da Türkiye'nin arabuluculuğunun yardımı olacağına işaret ederek, "İlişkileri geliştirecektir ve tabii ki bir şekilde Ukrayna'ya yardımı olacaktır. İHA'lar zaten oldukça yardım ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
SİLAHSIZLANMA ÖNERİSİ
İspanya'nın El Pais gazetesi, ABD ve NATO
'nun 17 Aralık'ta Rusya'ya gönderdiği yazılı belgelere ulaşarak yazışmaların içeriğini paylaştı. El Pais, Rusya-Ukrayna kriziyle bağlantılı olarak 17 Aralık'ta ABD ve NATO'nun Rusya'ya silahsızlanma anlaşmaları teklifinde bulunduğunu yazdı.
PUTİN: HÂLÂ DİYALOĞA AÇIĞIZ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, diyaloğun sürmesini temenni ettiğini söyledi. Putin Ukrayna'nın NATO'ya katılması ve Kırım'ı geri almaya çalışması durumunda Rusya ve NATO arasında bir savaş ihtimali olabileceğini belirtti. "Rusya'nın ana endişelerinin göz ardı edildiği görülüyor" diyen Putin, yine de daha fazla müzakereye açık olduklarını vurguladı.