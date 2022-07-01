Türkiye’ye F-16 satmalıyız

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın Madrid kentindeki NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile ilgili bir soruya yanıt veren Biden, Türkiye'ye F-16 jetlerin satılabilmesi için Kongre onayını alabileceklerine inandığını söyledi. Biden, Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresi'nden onay alabileceklerini söyledi.Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verip vermediği sorulan Biden, şunları kaydetti: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Kendisine söylediğim aralık ayında söylediğimle aynı. (Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim. Bir karşılık da olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey Kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum." Biden, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki kararını etkileyecek bir anlaşmanın da söz konusu olmadığını söyledi.İngilizyayın kuruluşu BBC'deki haberde "NATO Zirvesi'nin direkt sonuçlarından biri de ABD ile Türkiye arasındaki somut yakınlaşma oldu" denildi. İngiltere merkezli Financial Times gazetesine konuşan ABD'li emekli korgeneral Ben Hodges, "Sonuçlardan biri ABD'nin Karadeniz'e artık stratejik bir gözle bakmak zorunda kalması oldu. Bu da Türkiye ile ilişkileri düzeltmeyi içeriyor" dedi.