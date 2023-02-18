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Giriş Tarihi: 19.2.2023

Türkiye’ye karşı cömert olmalıyız

AA
Türkiye’ye karşı cömert olmalıyız
Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez "Arama kurtarma aşaması sona erdiğinde, tamamen insani yardım aşaması dediğimiz aşamaya geçeceğiz. Bu aşama için 1 milyar dolar çağrısında bulunduk. İnsanların geçici kamplara yerleştirilmesi, çadır, hijyen kitleri ve onurlu bir yaşam kurmaları için diğer ekipman ihtiyacını karşılamamız gerekiyor. Bu insanlar geçici kamplardayken de gıda ve özellikle yaralılara tıbbi hizmet verilmeye devam edilmeli. Çünkü yaralı insanların sayısının ölülerden çok daha fazla olduğunu biliyoruz" dedi. Rodriguez, "Türkiye'ye karşı cömert olmamız lazım, çünkü Türkiye diğerlerine cömertti. Şimdi bu zor zamanlarda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu zamanda, uluslararası toplumun bu cömertliğin karşılığını verme zamanı. 1 milyar doların birçok bağışçı ve dost ülke tarafından verilmesini umuyoruz" diye konuştu.
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Türkiye’ye karşı cömert olmalıyız
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