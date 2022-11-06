Türkiye’ye minnettarız

Rusya'nın tek taraflı olarak askıya aldığı tahıl koridorunun Türkiye'nin devreye girmesiyle yeniden işler hale gelmesinin yankıları sürüyor. ABD ve Birleşmiş Milletler'den (BM) arka arkaya Türkiye'ye teşekkür açıklamaları gelirken Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oynadığı rol sayesinde tahıl anlaşmasına dönüldüğünü dile getirdi. Tahıl koridoru anlaşmasının dünya için önemine değinen Bodnar, "Türkiye'nin rolü çok önemli. Aslında kilit ortak ve kilit ülke olarak (Türkiye), bu anlaşmanın gerçekleşmesini sağladı" diye konuştu.Bu girişimin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı konuşmadan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından başlatıldığını belirten Bodnar, "Rusya ve BM ile görüşmelerden sonuç çıkmadı. Ne zaman ki Türkiye dahil oldu, Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talepte bulundu. Ülkelerimiz (Ukrayna ve Türkiye) arasındaki güven ve iyi diyalog, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki iletişim sayesinde bu anlaşma hayata geçti" dedi.Rusya'nın eylülün sonundan itibaren söz konusu anlaşmayı engellemeye çalıştığını belirten Bodnar, tahıl anlaşmasına dönülmesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oynadığı rol, onun ikna gücü, sözündeki ve duruşundaki sağlamlık (tahıl anlaşmasına dönülmesi konusunda) çözümü getirdi. Bütün bunların, 19 Kasım'da sona erecek anlaşmanın devam etmesinin yanı sıra söz konusu anlaşmanın zaman ve ölçek bakımından yeni olasılıklar açacağına inanıyoruz.Bodnar, tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılması için, "Türkiye'nin buradaki rolünün en belirleyici olduğuna ve şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda önemli rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasında tutukluların takası konusunda da çok önemli rol oynadığına değinen Büyükelçi Bodnar, Ukrayna halkının bu sürece katkılarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduğunu söyledi.Bodnar, "Bugün Türkiye, her iki tarafı (Ukrayna ve Rusya) geçmişte müzakere için bir araya getiren tek ülke. Ayrıca tahıl anlaşması, esirlerin takası gibi pratik sorunların çözümünü kolaylaştırdı, katkıda bulundu" diye konuştu.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sir Bani Yas Forumu'nun düzenlendiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Borrell, Türkiye'nin Ukrayna tahılının dünyaya iletilmesini sağlayan anlaşmadaki rolü dolayısıyla teşekkürlerini ilettiğini bildirdi.