Türkiye’ye tahıl anlaşması teşekkürü: BM’nin yapamadığını Başkan Erdoğan yaptı

Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasında oynadığı role işaret eden Bodnar, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin rolü çok önemli. Aslında kilit ortak ve kilit ülke olarak (Türkiye), bu anlaşmanın gerçekleşmesini sağladı. Hatırlarsanız bu girişim, nisanda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı konuşmadan sonra Devlet Başkanımız Volodimir Zelenskiy tarafından başlatılmıştı.

Rusya ve BM ile görüşmelerden sonuç çıkmadı. Ne zaman ki Türkiye dahil oldu, Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talepte bulundu, ülkelerimiz (Ukrayna ve Türkiye) arasındaki güven ve iyi diyalog, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki iletişim sayesinde bu anlaşma hayata geçti."

Bodnar, bu anlaşmanın tüm dünyaya hizmet ettiğini, tüm bölgenin yararına olduğunu vurgulayarak, bütün ülkelerin tahıl koridoru anlaşmasının yürürlüğe girmesi için gösterdiği çabalardan dolayı Türkiye'ye minnettar olduğuna dikkati çekti.

Rusya'nın eylülün sonundan itibaren söz konusu anlaşmayı engellemeye çalıştığını belirten Bodnar, şöyle devam etti: "İlk olarak 'bize herhangi bir fayda sağlamıyor gibi' siyasi olarak emretmeye başladılar. İkincisi, resmi olarak teftiş prosedürlerini uzatmaya başladılar ve birçok gemi, teftişlerden geçmek ve dış pazarlara gitmek için günler hatta haftalarca sıraya girdi. Böylece ortaya çıkan sorun buydu ve büyük ihtimalle Ruslar, bu anlaşmayı bozma ya da sorun yaratma kararını daha önce de almışlardı. Şimdi sahte bahanelerle hem dünyadaki hem de bölgesel boyutta kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyorlar ve bu anlaşmadan çıkmak için fırsatlar yaratmaya çalışıyorlar."