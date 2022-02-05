Türkler daha iyi olacak

Yunanistan
'ın
kötüye giden ekonomisine
rağmen agresif silahlanma
arayışı ülke içinde
de büyük tepkilere
neden oluyor. Fransa
ve ABD ile imzaladığı
savunma işbirliği anlaşmaları
üzerine zafer
havasına giren Atina'ya
kötü haberler gelmeye
başladı. Hükümetin zafer
nidaları yerini tepkilere bıraktı.
Yunan Parlamentosu'nda
konuşan KKE Milletvekili
Thanasis Pafilis, "Hangi teçhizat
üstünlüğünü sağlayacağız?
Rafale uçakları bizi
nasıl üstün kılacak? Bu konuda
yapabileceğiniz hiçbir şey
yok. Türkler, denizaltılarımızdan
daha modern ve daha iyi
olan Tip 214'ü alacak. Hangi
donanım mükemmelliğini
sağlayacağız?" dedi.