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Giriş Tarihi: 1.2.2022

‘Türkleri çok seviyorum’

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
HATİCE ÇİNAR HATİCE ÇİNAR
‘Türkleri çok seviyorum’
Turkuvaz Medya'yı ziyaret eden Belarus Büyükelçisi Victor Rybak, aHaber Genel Müdürü Aldülhalik Çimen ile bir araya geldi. SABAH'a konuşan Rybak, "Turkuvaz Medya'ya hayran kaldım. Avrupa'nın en büyük stüdyolarını barındırıyorsunuz. Burası çok teknolojik ve lüks. Televizyon kanallarınızı ve gazetelerinizi okuyorum. Doğru ve güvenilir bir yayıncılık anlayışınız var. Ülkenizin kültürel gelişimine destek vererek ülkenizin bugününe ve geleceğine katkıda bulunuyorsunuz. Sizleri tebrik ederim" ifadelerini kullandı. Rybak sözlerine şöyle devam etti: "Türk insanını, Türkiye'yi, Türk yemeklerini gerçekten çok seviyorum. Çok sıcakkanlı, misafirperver ve samimi insanlarsınız. Biz de sizleri Belarus'ta ağırlamayı çok isteriz. Kapımız sizlere her zaman açık."
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‘Türkleri çok seviyorum’
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