‘Türkleri çok seviyorum’

Turkuvaz Medya
'yı ziyaret eden Belarus
Büyükelçisi Victor Rybak, aHaber Genel Müdürü Aldülhalik Çimen
ile bir araya geldi. SABAH'a konuşan Rybak, "Turkuvaz Medya'ya hayran kaldım. Avrupa'nın en büyük stüdyolarını barındırıyorsunuz. Burası çok teknolojik ve lüks. Televizyon kanallarınızı ve gazetelerinizi okuyorum. Doğru ve güvenilir bir yayıncılık anlayışınız var. Ülkenizin kültürel gelişimine destek vererek ülkenizin bugününe ve geleceğine katkıda bulunuyorsunuz. Sizleri tebrik ederim" ifadelerini kullandı. Rybak sözlerine şöyle devam etti: "Türk insanını, Türkiye'yi, Türk yemeklerini gerçekten çok seviyorum. Çok sıcakkanlı, misafirperver ve samimi insanlarsınız. Biz de sizleri Belarus'ta ağırlamayı çok isteriz. Kapımız sizlere her zaman açık."