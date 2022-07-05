Türkmenistan’dan Karakalpakistan’daki olaylarla ilgili Özbekistan yönetimine destek

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde yaşanan olayların endişe ile karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Özbekistan Cumhuriyeti'nin, ülkedeki anayasal düzen ve hukukun korunması, bölge halkının güvenliğini ve refahını sağlamak için zamanında ve kararlı eylemlerini destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Özbek halkının bilgeliği ve tecrübesi ile tüm zorlukların üstesinden geleceği ifade edilen açıklamada, Özbekistan'ın yakın komşusu olan Türkmenistan'ın kardeşlik, dostluk ve yakın iş birliği bağları nedeniyle gerekli destek ve yardımı sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nukus şehrinde, ülke anayasasında yapılması öngörülen değişikliklere karşı gösteriler düzenlenmiş, daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de ülke anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirilmeyeceğini bildirmişti. Özbekistan yönetimi, 2 Temmuz'da, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan etmişti.