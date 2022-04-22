Türk’ün merhameti dünya basınında! Kaybolan minik yavru ayıyı böyle kurtardılar

Hakkari'de Türk kurtarma ekipleri tarafından bulunan minik yavru ayı, dünya basınında yankı uyandırdı. Türk'ün merhametinde denk vuran Daily Mail, "Normal bir ayıya göre daha susamış! Sevimli yetim, vahşi doğada tek başına dolaşırken, Türk kurtarma ekipleri tarafından bulundu" başlıklı haberinde minik yavru ayının fotoğraflarına yer verdi.
GÖZETİM ALTINDA
Yavru ayıya Hakvan ismi verildiği ifade edildi. Türk ekipler, Hakkari'de annesinden ayrılarak kaybolan ayı yavrusunu Van'a getirerek gözetim altında tuttu.
UZUN SÜRE MİSAFİR"
Aslan, "Hakvan için annesi bulunmazsa özel bir rehabilitasyon süreci uygulanacak ve uzun süre misafirimiz olacak." dedi.
NEREYE GİDECEĞİ BELİRSİZ
Hakvan'ın durumu şu an için iyi. Annesini kaybettiği yere geri bırakılmasına rağmen maalesef annesi ortaya çıkmadı. O nedenle Van'da doğal yaşam bölgesinde kontrollü bir şekilde bakılıyor. Veteriner gözetiminde tutulan Hakvan, 3 saatte bir besleniyor. Şu an için Hakvan'ın nerede doğal yaşama salınacağı belirsizliğini koruyor.