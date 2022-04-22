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Giriş Tarihi: 22.4.2022 12:33 Son Güncelleme: 22.4.2022 12:37

Türk'ün merhameti dünya basınında! Kaybolan minik yavru ayıyı böyle kurtardılar

Türk’ün merhameti dünya basınında! Kaybolan minik yavru ayıyı böyle kurtardılar

Türkiye'nin Hakkari ilinde bulunan ve Türk kurtarma ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye sevk edilen sevimli yavru ayı dünya basının ilgisini çekti. Minik ayının Türk ekipler tarafından kurtarıldığı karelere yer verilen haberde yavru ayının annesini kaybettiği ifade edildi. Öte yandan annesi bulunamayan ve Van'a götürülen yavru ayının kabımını yapan uzman, bu durumun bir nedenden dolayı nadir olduğunu dile getirdi.

Hakkari'de Türk kurtarma ekipleri tarafından bulunan minik yavru ayı, dünya basınında yankı uyandırdı. Türk'ün merhametinde denk vuran Daily Mail, "Normal bir ayıya göre daha susamış! Sevimli yetim, vahşi doğada tek başına dolaşırken, Türk kurtarma ekipleri tarafından bulundu" başlıklı haberinde minik yavru ayının fotoğraflarına yer verdi.

GÖZETİM ALTINDA

Yavru ayıya Hakvan ismi verildiği ifade edildi. Türk ekipler, Hakkari'de annesinden ayrılarak kaybolan ayı yavrusunu Van'a getirerek gözetim altında tuttu.

OLDUKÇA NADİR

Van'daki merkezin müdürü Lokman Aslan, merkezde her yıl getirilen düzinelerce yaralı hayvanın tedavi edildiğini ancak Türkiye'nin doğusunda ayıların görülmesinin oldukça nadir olduğunu belirtti.

UZUN SÜRE MİSAFİR"

Aslan, "Hakvan için annesi bulunmazsa özel bir rehabilitasyon süreci uygulanacak ve uzun süre misafirimiz olacak." dedi.

NEREYE GİDECEĞİ BELİRSİZ

Hakvan'ın durumu şu an için iyi. Annesini kaybettiği yere geri bırakılmasına rağmen maalesef annesi ortaya çıkmadı. O nedenle Van'da doğal yaşam bölgesinde kontrollü bir şekilde bakılıyor. Veteriner gözetiminde tutulan Hakvan, 3 saatte bir besleniyor. Şu an için Hakvan'ın nerede doğal yaşama salınacağı belirsizliğini koruyor.

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Türk'ün merhameti dünya basınında! Kaybolan minik yavru ayıyı böyle kurtardılar
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