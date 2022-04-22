Türk’ün merhameti dünya basınında! Kaybolan minik yavru ayıyı böyle kurtardılar

NEREYE GİDECEĞİ BELİRSİZ

Hakvan'ın durumu şu an için iyi. Annesini kaybettiği yere geri bırakılmasına rağmen maalesef annesi ortaya çıkmadı. O nedenle Van'da doğal yaşam bölgesinde kontrollü bir şekilde bakılıyor. Veteriner gözetiminde tutulan Hakvan, 3 saatte bir besleniyor. Şu an için Hakvan'ın nerede doğal yaşama salınacağı belirsizliğini koruyor.