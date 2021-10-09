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Giriş Tarihi: 9.10.2021 13:58

Twitch nasıl hacklendi? Siber korsanlar Jeff Bezos'la dalga geçti!

Twitch nasıl hacklendi? Siber korsanlar Jeff Bezos’la dalga geçti!

Kısa süre önce popüler platform Twitch'in hacklenmesi ve verilerin sızıdırılması haberi gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu veri ihlali, isimsiz bir bilgisayar korsanının 4chan'de yaptığı paylaşımla ortaya çıkmıştı. Twitch verilerinin nasıl ele geçirildiği en çok soruların başında geliyordu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler var.

Twitch'in hacklenmesi son birkaç gündür en çok konuşulan konulardan biri. Twitch'e ait ele geçirilen bilgilerde Twitch'in kaynak kodlarından, yayıncıların ne kadar kazandıklarına kadar birçok detay yer alıyor. Twitch konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şirket veri ihlalinin hatalı bir sunucu yapılandırma değişikliğinden kaynaklandığını belirtti.

HACKERLAR REKABETE NEDEN OLMAK İSTEMİŞ OLABİLİR

Amazon bünyesinde bulunan Twitch son paylaştığı blog yazısında, "Sunucu yapılandırma değişikliğindeki bir hata nedeniyle kötü niyetli kişiler tarafından bazı verilerin sızdırıldığını öğrendik. Ekiplerimiz olayı araştırmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Twitch ayrıca platformla bağlantı kurmaya ve içerik kurmaya izin veren tüm yayın anahtarlarını ve kodlarını sıfırladı. Şirket bununla birlikte kredi kartı bilgilerinin tamamını saklamadığını da açıkladı.

Video Games Chronicle'a göre Twitch hackerları, belki de sektörde aksamaya veya rekabete neden olmak istemiş olabilir.

YAPILANDIRMA DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

Yapılandırma veya konfigürasyon değişikliği, bir BT altyapısının, bir ağ sürücüsü açmak veya kapatmak, adını değiştirmek gibi önemli değişikliklere uğradığı rutin bir bakımdır.

"JEFF BEZOS, 970 MİLYON DOLAR ÖDEDİ, BİZ DE ÜCRETSİZ SUNUYORUZ"

Diğer yandan Twitch verileri "birinci kısım" olarak etiketlenmiş durumda. Bu da daha fazla bilginin bilgisayar korsanlarının elinde olduğunu gösteriyor. Diğer yandan siber suçlular, Jeff Bezos'la da dalga geçti. Hackerlar, "Bezos, Twitch için 970 milyon dolar ödedi, biz de bunu ücretsiz olarak sunuyoruz" mesajını paylaştı.

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Twitch nasıl hacklendi? Siber korsanlar Jeff Bezos'la dalga geçti!
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