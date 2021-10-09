Twitch nasıl hacklendi? Siber korsanlar Jeff Bezos’la dalga geçti!

HACKERLAR REKABETE NEDEN OLMAK İSTEMİŞ OLABİLİR

Amazon bünyesinde bulunan Twitch son paylaştığı blog yazısında, "Sunucu yapılandırma değişikliğindeki bir hata nedeniyle kötü niyetli kişiler tarafından bazı verilerin sızdırıldığını öğrendik. Ekiplerimiz olayı araştırmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Twitch ayrıca platformla bağlantı kurmaya ve içerik kurmaya izin veren tüm yayın anahtarlarını ve kodlarını sıfırladı. Şirket bununla birlikte kredi kartı bilgilerinin tamamını saklamadığını da açıkladı.

Video Games Chronicle'a göre Twitch hackerları, belki de sektörde aksamaya veya rekabete neden olmak istemiş olabilir.