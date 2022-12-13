Twitter, Trump’ın hesabını keyfi kapatmış

ABD merkezli sosyal ağ patformu Twitter'ın yıllarca uyguladığı yanlı sansür politikaları deşifre edilmeyi sürdürüyor. ABD'li milyarder Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın eski yönetimi tarafından yapılan tartışmalı uygulamaları deşifre ediyor. Dün beşinci ifşaat yayınlandı. Son belgeler de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Ocak 2021 tarihinde Twitter hesabının askıya alınma süreciyle ilgili oldu.Buna göre Twitter çalışanları, Trump'ın kuralları ihlal edip etmediği konusunda fikir ayrılığı yaşamış. Ama şirket içinden ve dışarıdan gelen baskılar sonucu Trump'ın hesabı askıya alınmış.