Twitter yöneticisinden 'ifade özgürlüğü' itirafı: "Bizim işimiz değil!"

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BİZİM İŞİMİZ DEĞİL"

Twitter'in Müşteri Ortağı Yöneticisi Alex Martinez, ABD'li sağcı aktivist grubu Project Veritas'dan kimliğini gizleyen bir gazeteci ile konuşurken, hem içerden Musk'a karşı direnişi açık etti hem de "İnsanlara ifade özgürlüğü sağlamak bizim işimiz değil" mesajını verdi.

Martinez'in "Musk'in Asperger Sendromu var. Yani o özel. Onun özel ihtiyaçları var, o özel ihtiyaçlı... Dolayısıyla Musk'ın söylediklerini ciddiye almam mümkün değil" dediği video, kendisini 'Muhafazakar İnternetin Babası' diye tanımlayan Benny Johnson tarafından paylaşıldı.