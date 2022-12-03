Twitter yönetiminin ‘sansür’ünü ifşa etti

Ekim ayında sosyal medya platformu Twitter'ı satan alan ABD'li iş insanı Elon Musk, eski Twitter yönetiminin, 2020 yılındaki son başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebinin ardından Biden'ın oğlu Hunter Biden ile ilgili çıkan haberleri nasıl sansürlediğini gazeteci Matt Taibbi üzerinden ifşa etti. "Twitter Dosyaları" başlığıyla yaptığı paylaşımlarda, bir e-mailin ekran görüntüsü paylaşan Taibbi, 2020'ye gelindiğinde siyasilerden ünlülere kadar birçok aktörün tweet'leri silme taleplerinin rutin hale geldiğini belirtti. Biden'ın ekibinin birçok paylaşım linkini, kaldırılması için şirkete ilettiğini aktaran Taibbi'nin paylaşımında çalışanlardan birinin "Biden'ın ekibinden incelenecek daha çok şey var" şeklinde e-mail attığı ve e-mailin "Ele alındı" şeklinde yanıtlandığı görüldü.