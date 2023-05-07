Twitter’dan Türkiye Yüzyılı’na sansür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde kullandığı "Türkiye Yüzyılı" sloganı vatandaşlar tarafından etiketlenerek, sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılmaya başlandı. Ancak Twitter, "Türkiye Yüzyılı" sloganını spam listesine aldı. Uygulanan sansür sonrası "Türkiye Yüzyılı" etiketi Twitter'da en çok konuşulan konular arasına giremiyor. Her seçim öncesi aynı sansürü uygulayan Twitter, yerli ve milli içeriklerin perdeleyip, muhalif paylaşımları ön plana çıkarmakla eleştiriliyordu.