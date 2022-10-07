Twitter’ın Elon Musk’a açtığı dava durduruldu

Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek, Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişlerdi.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı ve davanın 17 Ekim'de görülmeye başlanması bekleniyordu.

Ancak Musk, davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter'a 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının tamamlanması için mektup göndererek, ilk fiyattan yeniden teklif vermişti.