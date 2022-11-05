Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’tan skandal hamle! Uykularında yakaladı

İşten çıkarılmaların başladığını öğrenen öfkeli çalışanlar, bu olayı Twitter'da paylaşmaya başladı. Çalışanlar platformda "#OneTeam" (tek ekip) ve "#LoveWhereYouWorked" (çalıştığın yeri sev) etiketleriyle birbirlerine destek mesajları paylaştı.

İLK İŞ ÜST YÖNEYİMİ KOVMUŞTU

Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti.