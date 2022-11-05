Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’tan skandal hamle! Uykularında yakaladı

Twitter'ı geçen hafta 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın 3 bin 700 kişiyi işten çıkaracağı söyleniyordu. Şirket içinde büyük panik yaratan bu söylenti sonrası dün gece başlayan e-posta zinciri, çalışanları üzdü.
Şirket geçtiğimiz gece dünya genelindeki 8 bin personeline gönderdiği e-postalarla toplu işten çıkarmaları bildirdi.
UYURKEN KOVULDULAR
Çalışanlara gönderilen iç yazışmada, "Twitter verilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla ofisler geçici kapatılacak ve tüm yaka kartı erişimleri askıya alınacak" ifadeleri yer alırken başka ülkelerdeki saat farkı nedeniyle binlerce çalışan, kovulduklarını bildiren e-postayı uyurken aldı.
Toplu mesajların ardından ABD'deki Twitter çalışanları, iş e-posta hesaplarına artık erişemediklerini ve iş dizüstü bilgisayarlarına giriş yapamadıklarını fark etti.
SİSTEME ERİŞİM KESİLDİ
Twitter'ın işten çıkarmalara başlarken ofislerini geçici olarak kapattığı ve çalışanların iç sistemlerine erişimini kestiği bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlerde, şirketin işten çıkarmalardan etkilenen çalışanları bilgilendirmeye başladığı belirtildi.
Haberlerde şirketin işten çıkarmalar başlarken ofislerini geçici olarak kapattığı ve çalışanların iç sistemlere erişimini kestiği kaydedildi.
İşten çıkarılmaların başladığını öğrenen öfkeli çalışanlar, bu olayı Twitter'da paylaşmaya başladı. Çalışanlar platformda "#OneTeam" (tek ekip) ve "#LoveWhereYouWorked" (çalıştığın yeri sev) etiketleriyle birbirlerine destek mesajları paylaştı.
İLK İŞ ÜST YÖNEYİMİ KOVMUŞTU
Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti.