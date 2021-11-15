Üç kar leoparı koronadan öldü

ABD
'NİN Nebraska
eyaletinin Lincoln
kentinde bir hayvanat bahçesinde üç kar leoparı Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetti. Hayvanat bahçesi yöneticilerinin açıklamasında birçok hayvanın da Kovid-19'a yakalandığı belirtilerek "Kaybımız çok üzücü, hep birlikte yas tutuyoruz" denildi. Hayvanat bahçesinde geçen ay kar leoparları Ranney, Everest ve Makalu'nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Hayvanat bahçesinin Sumatra kaplanlarında da semptomlar baş göstermiş ve onlar da pozitif çıkmıştı. Hayvanat bahçesi geçen ay hayvanlarla yakın temas halindeki çalışanların incelendiğini, ancak salgının kaynağının henüz belirlenemediğini bildirmişti.