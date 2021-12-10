Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Üç kuruş için katil oldu! Ülke talihsiz gence ağlıyor
Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:06 Son Güncelleme: 10.12.2021 11:22

Üç kuruş için katil oldu! Ülke talihsiz gence ağlıyor

Üç kuruş için katil oldu! Ülke talihsiz gence ağlıyor

Galler'de 22 yaşındaki Chatelle Gleave, aracıyla seyir halindeyken kazandığı parayı saydığı için yola bakmayarak 17 yaşındaki Ethan Ross'a çarptı. Talihsiz genç hayatını kaybetti, Chatelle ise çok pişman olduğunu söyledi. Organ bağışında bulunan 17 yaşındaki gencin acı dolu ailesi ise yaralarını sarmaya çalışıyor.

22 yaşındaki Chatelle Gleave, geçtiğimiz Eylül ayında Galler'de işten eve dönerken 17 yaşındaki Ethan Ross'a çarptı. Talihsiz genç hayatını kaybetti. Gleave'in olay sırasında yola bakmayarak, temizlik hizmeti verdiği için kazandığı paraları saydığı öğrenildi. Genç kadın mahkemekeye, "Paraları sayıyorken yan tarafa bakıyordum. Kafamı kaldırdığımda onu gördüm, durmak için çok geçti" dedi. Ayrıca Gleave'nin aracının farlarının da çalışmadığı tespit edildi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Genç kadının avukatı ise sis farlarının yandığını olayda ciddi bir ihmal olduğunu, ancak sanığın çok pişman olduğunu belirtti. Tehlikeli sürüşünü kabul eden Gleave 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç davanın şimdiye kadar duyduğu en üzücü davalardan biri olduğunu söyledi.

HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Talihsiz Ethan'ın ise motosikletine binmeden önce annesine "Sonra görüşürüz, seni seviyorum" dediği öğrenildi. Genç kadının tutuklandıktan sonra hamile olduğu öğrenildi.

AİLESİ DAĞILMIŞ DURUMDA

Ethan'ın ailesi ise dağılmış durumda. Ölümünden sonra organlarını bağışlayan oğulları hakkında açıklama yapan aile, "Başkalarına yaşam hediye etti. Çok gururluyuz. Ancak dağılmış bir haldeyiz. Hepimiz sevecen Ethan'ı özlüyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Üç kuruş için katil oldu! Ülke talihsiz gence ağlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA