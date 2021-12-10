Üç kuruş için katil oldu! Ülke talihsiz gence ağlıyor

22 yaşındaki Chatelle Gleave, geçtiğimiz Eylül ayında Galler'de işten eve dönerken 17 yaşındaki Ethan Ross'a çarptı. Talihsiz genç hayatını kaybetti. Gleave'in olay sırasında yola bakmayarak, temizlik hizmeti verdiği için kazandığı paraları saydığı öğrenildi. Genç kadın mahkemekeye, "Paraları sayıyorken yan tarafa bakıyordum. Kafamı kaldırdığımda onu gördüm, durmak için çok geçti" dedi. Ayrıca Gleave'nin aracının farlarının da çalışmadığı tespit edildi.
"ÇOK PİŞMANIM"
Genç kadının avukatı ise sis farlarının yandığını olayda ciddi bir ihmal olduğunu, ancak sanığın çok pişman olduğunu belirtti. Tehlikeli sürüşünü kabul eden Gleave 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç davanın şimdiye kadar duyduğu en üzücü davalardan biri olduğunu söyledi.
HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Talihsiz Ethan'ın ise motosikletine binmeden önce annesine "Sonra görüşürüz, seni seviyorum" dediği öğrenildi. Genç kadının tutuklandıktan sonra hamile olduğu öğrenildi.