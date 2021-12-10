Üç kuruş için katil oldu! Ülke talihsiz gence ağlıyor

"ÇOK PİŞMANIM"

Genç kadının avukatı ise sis farlarının yandığını olayda ciddi bir ihmal olduğunu, ancak sanığın çok pişman olduğunu belirtti. Tehlikeli sürüşünü kabul eden Gleave 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç davanın şimdiye kadar duyduğu en üzücü davalardan biri olduğunu söyledi.