Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Uçakta ilginç görüntüler! Ağlayan çocuğu sakinleştirmek için öyle bir şey yaptılar ki...
Giriş Tarihi: 21.3.2022 14:57 Son Güncelleme: 21.3.2022 15:05

Uçakta ilginç görüntüler! Ağlayan çocuğu sakinleştirmek için öyle bir şey yaptılar ki...

Uçakta ilginç görüntüler! Ağlayan çocuğu sakinleştirmek için öyle bir şey yaptılar ki...

YouTube'da 10 milyar izlenme sayısı yakalayarak kırılması güç bir rekora imza atan Baby Shark şarkısı bu kez farklı bir şekilde gündeme geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden Arnavutluk'un başkenti Tiran'a giden uçakta ağlayan çocuğu sakinleştirmek isteyen yolcular hep birlikte 'Baby Shark' şarkısını seslendirdiler. O anlara ait görüntüler TikTok'ta 7 milyondan fazla kişi tarafından izlendi...

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden Arnavutluk'un başkenti Tiran'a giden uçakta yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. 6 saat sürecek olan uçuşta durmadan ağlayan ve bir türlü sakinleşemeyen çocuk için yolcular ilginç bir eylemde bulundu. İşte o anlar...

Uçaktaki yolcular "Baby shark" şarkısı söyleyince ağlayan çocuk bir anda sustu | Video

HEP BİR AĞIZDAN BABY SHARK ŞARKISINI SÖYLEDİLER

Uçakta bir sürekli ağlayan çocuğu önce yanındakiler sakinleştirmek istedi. Ancak çocuğun dikkatini dağıtmayı hiç kimse başaramadı. Ardından bir grup adam, YouTube'da 10 milyardan daha fazla görüntülenme sağlayarak kırılması güç bir rekora imza atan 'Baby Shark' şarkısını, söylemeye başladı. Yolcuların alkışlayıp şarkı söylerken gülümsedikleri videoda çocuğun da bir süre sonra sakinleştiği görüldü.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Dubai merkezli radyo sunucusu Parikshit Balochi tarafından çekilen ve 10 Mart Perşembe günü TikTok'ta yayınlanan görüntüler 7 milyondan fazla izlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uçakta ilginç görüntüler! Ağlayan çocuğu sakinleştirmek için öyle bir şey yaptılar ki...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA