Uçakta panik anları! Koronavirüs testi pozitif çıkan yolcu…

ABD'nin Chicago kentinden İzlanda'ya giden bir yolcu uçağında koronavirüs krizi yaşandı. ABD'li bir öğretmen olduğu öğrenilen Mariso Fotieo, 20 Aralık'ta Chicago'dan İzlanda'ya gitmek için bindiği uçakta boğazının ağrıdığını fark edince yanında getirdiği koronavirüs testlerinden yaptı.

"DİĞER YOLCULARA BULAŞTIRMAKTAN KORKTUM"

Test sonucunun pozitif olduğunu öğrenen ABD'li öğretmen kendini uçağın tuvaletinde izole etti.