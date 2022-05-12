Uçakta yakın dövüş! Yunanistan havayolu karıştı, pilot böyle yumruk yedi

Yunanistan'ın Girit kentine inmek için hazırlanan bir uçakta korku dolu anlar yaşandı. Uçakta bulunan ve alkol alan adamlar birbirlerine girdi. Olayın büyümesi üzerine uçuş ekibi kavga eden grubu sakinleştirmeyince pilot kabinden çıkmak zorunda kaldı.

"KÜFÜRLER SAVURDU"

Hızını alamayan saldırganların pilotun yüzüne yumruk attı. Yaşananları anlatan bir yolcu, "Tam bir kaosu. Alkol alan adam ve arkadaşı tüm yolculuk boyunca küfürler savurdu" dedi.