Uçaktan cenazesi çıktı! Yapılan hiçbir müdahale fayda etmedi...

Londra-Lizbon seferini yapan bir yolcu uçağında spon derece üzücü bir olay yaşandı. Uçakta bulunan 71 yaşındaki yolcunun bilincinin kapalı olduğunu fark eden görevliler Kuzey Batı Galiçya bölgesindeki Santiago de Comptela Havaalanı'na acil iniş yapma zorunda kaldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Havaalanı'nda hazır bekleyen sağlık ekipleri, yaşlı adamı diriltmeye çalışsa da maalesef başarılı olamadı. Talihsiz adamın ismi açıklamadı. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

BU İLK DEĞİL

Bu uçakta yaşanan ilk trajik olay da değil. Geçtiğimiz yıl torunlarıyla seyahat eden 84 yaşındaki adam uçakta kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti.