Uçan süper yat

İsviçreli tasarımcılar, uçan bir süper yat tasarladı. AirYacht adı verilen araç, helyumla dolu 200 metrelik zeplin ve 52 metrelik tamamı karbon süper yattan oluşuyor. Independent'ın haberine göre bu iki modül isteğe göre ayrılıp birleştirilebiliyor. Süper yat, havada ve suda sorunsuz bir şekilde hareket etmesi için tamamen karbondan yapılmış aerodinamik bir gövdeye sahip. Yaklaşık 750 metrekarelik kapalı alanı olan süper yatta jakuzi, havuz, spor salonu, helikopter pisti ve garaj gibi pek çok imkân var. Ancak motor bulunmayan yat, yalnızca zeplinle hareket edebiliyor.