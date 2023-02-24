Üçlü toplantı martta

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi. Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğine olumlu baktığını, İsveç'le ilgili bazı konuların bulunduğunu aktardı. Öte yandan İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, NATO Genel Sekreterliği'ne aday olacağını açıkladı. Johnson "Kendimi kesinlikle bir aday olarak görüyorum. Bu iyi ve önemli bir pozisyon" dedi. Mevcut Genel Sekreter Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.