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Giriş Tarihi: 27.5.2024

UCM Başsavcısı Khan: Büyük sonuçları olur

UCM Başsavcısı Khan: Büyük sonuçları olur
İsrail ve Hamas liderleri hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısı Karim Khan sessizliğini bozdu. İngiliz The Sunday Times'a konuşan başsavcı Khan ''İsrail'in kendi halkını koruma ve rehineleri geri alma hakkı var. Ancak hiç kimsenin savaş suçları veya insanlığa karşı suç işleme izni yok'' dedi. Tutuklama emirleri çıkarıldığı takdirde dünyanın bunları uygulama sorumluluğunun olduğunun altını çizen Khan, ''Devletler harekete geçmezse bunun çok büyük sonuçları olur'' şeklinde konuştu. Öte yandan Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e silah ambargosu uygulanması ve diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi.
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UCM Başsavcısı Khan: Büyük sonuçları olur
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