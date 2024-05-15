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Giriş Tarihi: 16.5.2024

UCM Savcısı: Tehditlere boyun eğmeyeceğim

UCM Savcısı: Tehditlere boyun eğmeyeceğim
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Khan, Gazze ile ilgili davalarda kendisini hedef alan tehditlere atıfta bulunarak, bu dünyanın "güçlülerinin" etkisine boyun eğmeyeceğini vurguladı. UCM bu ayın başında kendilerine veya çalışanlarına karşı misilleme tehdidinde bulunan kişilere yönelik bir uyarı yayınlamış ve bu tür eylemlerin "adaletin işleyişine saldırı" teşkil edebileceğini vurgulamıştı. Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu ve İsrailli bakanlara, uluslararası tutuklama emri çıkarabileceği söylenen UCM'yi ABD'li 12 senatörün tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. UCM'ye mektup yollayan senatörler, mahkeme ve personelini yaptırımla tehdit ederek "Sizi ve ailelerinizi ABD'ye girişten men ederiz" demişti.
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UCM Savcısı: Tehditlere boyun eğmeyeceğim
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