Üçüncü doz Omicron’dan yüzde 85 koruyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre Türkiye de dahil olmaz üzere en az 77 ülkede tespit edilen Omicron
varyantı tüm dünyada endişe yaratmaya devam ediyor. Omicron varyantına dair araştırmalar da aralıksız sürüyor.
İngiltere'de yapılan araştırmada Kovid-19 hatırlatma aşısının Omicron varyantı üzerindeki etkisi belirlendi. Çalışmayı Imperial College London Üniversite Hastanesi gerçekleştirdi. BBC'nin haberine göre elde edilen ön verilere göre, üçüncü aşı, hastalığı şiddetli geçirmeyi yüzde 85 oranında engelleyebilir. Bu oran, diğer varyantlar üzerinde aşının sağladığı orandan bir miktar daha az. Ancak bilim insanları, bu düşüşe karşın, hatırlatma aşısının insanların hastanelere yatışı üzerinde önleyici etkisini de gösterdiğini açıklıyor. BBC'ye konuşan İngiliz Dr. Clive Dix araştırmanın sonuçları için temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi. Aşılama çalışmalarına katılan Dr. Dix, "Sonuçlara ancak, üçüncü aşılardan bir ay sonra elde edilecek hastane, yoğun bakım verileri sonrası güvenilebilir. Dünyanın bugünü ve geleceği için aşı olmak zorunda olduğumuz bir gerçek" dedi.
Öte yandan Imperial College London'daki başka bir araştırma, hastalığa yeniden yakalanma riskinin Omicron varyantında Delta'dan 5.4 kat daha fazla olduğunu ve Omicron'un Delta'dan daha hafif geçmeyebileceğini öngördü.