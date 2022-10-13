Uganda Devlet Başkanı'nın oğlu "skandal" paylaşımı sonrası Kenya'dan özür diledi

Kainerugaba, hem diplomatik krize hem de kendisinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden alınmasına yol açan Twitter paylaşımından ötürü Kenya Devlet Başkanı William Ruto'dan özür diledi.

Kainerugaba, yaptığı açıklamada, Ruto ile hiçbir zaman problemi olmadığını belirterek "Eğer herhangi bir yerde hata yaptıysam, kendisinden beni küçük kardeşi olarak affetmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Kenyalıların büyük tepkisini çeken paylaşım sonrası Devlet Başkanı Museveni, oğlunu görevden almıştı.

Görevden alınan Kainerugaba, Twitter'dan "Benim, ordumun ve bizim, Nairobi'yi ele geçirmemiz 2 hafta sürmeyecektir." paylaşımında bulunmuştu.

Kainerugaba'nın sosyal medya paylaşımları sonrası Uganda Dışişleri Bakanlığından iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü şekilde sürdürüleceği mesajı gelmişti.

Muhoozi Kainerugaba, daha önce de Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) destekleyici paylaşımlar yapmıştı.