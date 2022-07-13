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Giriş Tarihi: 14.7.2022

Uganda’da açlık nedeniyle 46 kişi öldü

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Uganda’da açlık nedeniyle 46 kişi öldü
DOĞU Afrika ülkelerinden Uganda'da, aylarca süren kuraklığın yol açtığı açlık nedeniyle 46 kişi yaşamını yitirdi. Karamoja Milletvekili Faith Nakut, bölgede aylarca süren kuraklık nedeniyle insanların hayatta kalmak için ot yediğini söyledi. Nakut, "Karamoja alt bölgesini kasıp kavuran kıtlık nedeniyle 8 Temmuz'a kadar 46 kişi açlıktan öldü, 2 bin 181 hane de ölmeyi bekliyor" dedi. Nakut, yetkililerin, hükümetin bu duruma yanıt vermesini beklerken en çok etkilenen hanelere yiyecek almak için de maaşlarını kullandığını söyledi. Nakut, son olarak, dünyaya ölü sayısı artmadan yardım çağrısında bulundu.
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Uganda’da açlık nedeniyle 46 kişi öldü
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