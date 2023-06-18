Uganda’da okula saldırı: 41 ölü

Uganda'da bir okula Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup tarafından saldırı düzenlendi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırındaki Mpondwe bölgesindeki okula yönelik saldırıda 41 kişi yaşamını yitirdi. Mpondwe- Lhubiriha sınır bölgesinin yöneticisi Selevest Mapoze, okuldan çıkarılan cesetlerden 38'inin öğrenci olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin yanarak, vurularak ya da bıçaklanarak öldüğünü söyleyen Mapoze, vurularak öldürülen diğer 3 kişiden birinin güvenlik görevlisi, 2'sinin de yerel topluluğun üyeleri olduğunu belirtti. Saldırıda ateşe verilen yatakhane ve gıda deposu kül oldu. Uganda ordusu, çok sayıda kişiyi de kaçıran saldırganların peşine düştü. Uganda ve Kongo'da 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF'nin saldırılarında binlerce sivil öldü, yüz binlerce kişi yerinden oldu.