Uganda’daki şempanze saldırılarında son 6 ayda 4 çocuk öldü

Uganda'nın Bugala bölgesinde yaşayan William Mugulusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanların yakınlarında köyler kurulması nedeniyle şempanzelerin davranışlarının daha da vahşileştiğine dikkati çekti. Mugulusi, son 6 ayda şempanze saldırılarında 4 çocuğun hayatını kaybettiğini, birçok köylünün ise yaralandığını söyledi.

MAYMUNLARIN YAŞAM ALANLARI TAHRİP OLUYOR

Köylerin, şempanze yaşam alanlarına yakın yerlere kurulması nedeniyle hayvanların davranışlarının değiştiğine dikkati çeken Mugulusi, şeker kamışı gibi ekimler nedeniyle de şempanzelerin yüzyıllardır kullandıkları yaşam alanlarının tahrip olduğunun altını çizdi.

"KADIN VE ÇOCUKLARA SALDIRIYORLAR"

Mugulusi, "Şempanzeler, çoğunlukla köylerdeki kadın ve çocuklara saldırıyor." dedi. Polis yetkilisi James Osike ise son 6 ayda 15 şempanzenin insanlar tarafından öldürüldüğünü, şempanzelere saldıran en az 10 kişinin yakalandığını belirtti.