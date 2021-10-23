Uğur Şahin ve Özlem Türeci soruları yanıtladı

İspanya'da Asturias Prensesi Ödülleri'nde teknik ve bilimsel çalışmalar dalında ödül alan Şahin ve Türeci, Oviedo kentinde "Halkla Buluşma" adı altında bir söyleşiye katılarak İspanyolların sorularını yanıtladı.

"Birinin insanlık için buluşu eşiyle birlikte yapması nasıl bir şey?" sorusu üzerine Şahin ve Türeci, hem eş hem de başarılı bir bilim insanı olunabileceği ifade etti.

ASLINDA ÇOK ZOR DEĞİL

Ardından Türeci, "Bize hep evli olup nasıl yaratıcı olabiliyorsunuz? diye soruyorlar. Aslında çok zor değil. Hiçbirimiz birbirimizin üzerinde üstünlük kurmaya çalışmıyoruz." derken, Şahin ise "Çocukluktan beri bilim insanı olmak ve birlikte olacağım kadınla her gün bilimle ilgili tartışmayı düşledim. Bu benim için büyük bir zevk." ifadesini kullandı.

Hayatın hazırlıklı olanları ödüllendirdiğini dile getiren Şahin, kendilerinin şu an yaşadıkları şeyin tam olarak bu olduğunu vurguladı.

Şahin, "30 yıllık kariyerimde halkın bu kadar bilime ilgi duyduğunu asla görmedim. İnşallah herkes insanlık yararına kullanarak bu ilgiyi duymaya devam eder." dedi.

Alman hükümetinden aldıkları teşviklerle 2008'de BionNTech'i kurarak onkolojik terapi çalışmalarını üniversiteden kendi laboratuvarlarına taşıdıklarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"2012'de bir onkoloji hastasında başladığımız, tümörü aşıyla kontrol etme çalışmamız 2015'te ilk kez başarılı sonuç verdi. Ama 1 hasta için 2 bin sayfadan fazla belge çıkmıştı. Teknolojiyi kullanarak 2019'da onkolojide çok güçlü bir veri tabanı oluşturduk ve bu bize büyük bir zaman kazandırdı.

Kansere odaklanarak çalışmalarımıza başladık ve temel anlayışımız merak, tümörün nedenini anlamak, araştırmak ve hastalarımıza yardımcı olmak. Eğer istatistikleri, verileri öğrenmezsen bilimi öğrenemezsin. Milyonlarca hücre var ve her kanser hastalığı farklı. Bu yüzden her vakayı ayrı ele almaya karar verdik. Buradan hareketle kanser aşısı üzerine çalışmaya başladık."

Salgının kendilerine sorunların sınırların ötesinde olduğunu gösterdiğini dile getiren Şahin, "Tüm dünya aşılanmalı. Birlikte çalışmayı öğrenmek, küresel düşünmek zorundayız. Sadece ailemiz ya da komşumuz için değil, hepimiz (bilim insanları) insanlığa hizmet etmek için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

"BİLİME HEPİMİZ SAHİP ÇIKMALI VE DESTEK OLMALIYIZ"

Türeci de bilimin en büyük düşmanının "yalan yanlış haberler" olduğunu, salgınla birlikte bilimin küresel bir krize cevap verecek kapasiteye ulaştığının ortaya konulduğunu vurgulayarak "Aşı karşıtlarının arkasında da hep bu var. Doğru bilgilendirme çok önemli ve medyanın buradaki rolü belirleyici. Bilim insanı olalım veya olmayalım bilime hepimiz sahip çıkmalı ve destek olmalıyız." dedi.

Türk kökenli bilim insanları ayrıca, gençlere sevdikleri işi yapmaları, sürekli soru sormaları, mutlu olmak için küçük de olsa farklılık yaratan bir şey yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Şahin ve Türeci, iki saate yakın süren söyleşi sonrasında salondaki İspanyollardan büyük alkış aldı.